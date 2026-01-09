Mulher em estado grave após ser esfaqueada na via pública

09 jan, 2026 - 17:39 • Lusa
Uma mulher de 46 anos foi esfaqueada esta sexta-feira nos Pousos, concelho de Leiria, tendo sido transportada em estado grave para o Hospital de Santo André, em Leiria, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.
O crime ocorreu pelas 14h00, na via pública, adiantou o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), esclarecendo que decorrem diligências de investigação para apurar as circunstâncias.
A mesma fonte da PSP referiu que estão duas pessoas nas suas instalações para serem identificadas, alegadamente envolvidas no crime.