Nuno Sousa substitui Marco Martins na Transportes Metropolitanos do Porto

09 jan, 2026 - 13:10 • Lusa

Marco Martins assumiu funções há menos de um ano.

O Conselho Metropolitano do Porto aprovou esta sexta-feira, por maioria, a nomeação de Nuno Sousa para presidente do conselho de administração da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP), substituindo Marco Martins, que foi destituído.

A destituição e substituição, com efeitos imediatos, do ex-presidente da Câmara de Gondomar, que estava em funções há menos de um ano, foi proposta, votada e aprovada na reunião desta manhã do Conselho Metropolitano do Porto por oito votos a favor, sete abstenções e dois votos contra.

Além da nomeação de Nuno Sousa, ex-vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, o conselho metropolitano nomeou o atual diretor financeiro dos STCP, José Paulo Ferreira, para primeiro vogal executivo do órgão e Carla Vale como segunda vogal executiva, mantendo-se no cargo.

A empresa Transportes Metropolitanos do Porto foi formalmente constituída em janeiro de 2025 e integrou as valências do TIP (Transportes Intermodais do Porto), que geria o sistema Andante e as competências da Área Metropolitana do Porto em termos de mobilidade e transportes, gerindo também os contratos com os operadores da rede Unir.

