Onde nasceram mais bebés em 2025? Dois hospitais privados lideram nascimentos

09 jan, 2026 - 18:41 • Anabela Góis

A Alfredo da Costa, em Lisboa, continua a ser a maternidade pública com mais partos e a que ajudou a trazer ao mundo mais gémeos.

O Hospital Lusíadas Lisboa realizou o maior número de partos durante o ano passado em Portugal, mas foi no Hospital da Luz, também em Lisboa, onde nasceram mais bebés.

São números apurados pela Renascença, que mostram que as grávidas optam, cada vez mais, por maternidades privadas para terem filhos.

A tendência já vinha de trás, mas em 2025 os números são bastante evidentes. Dois hospitais privados, ambos em Lisboa, lideram a lista das maiores maternidades do país.

Quase 30% dos bebés nascidos em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira

Natalidade

Quase 30% dos bebés nascidos em Portugal no ano passado têm mãe estrangeira

Em 2025 foi registado o número mais alto de nascim(...)

O Hospital Lusíadas fez um total de 4.009 partos ao longo do ano passado, num total de 4.026 bebés, contando com os casos em que a mãe teve gémeos.

São menos do que os recém-nascidos que vieram ao mundo no Hospital da Luz, onde nasceram 4.035 bebés em resultado de 3.999 partos.

A maior maternidade pública continua a ser a Alfredo da Costa, em Lisboa. Ali nasceram no ano passado 3.920 bebés, em resultado de 3.822 partos.

Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

Notícia Renascença

Veja a lista dos nomes de bebés mais escolhidos em Portugal em 2025

Nas meninas, Maria volta a ser o nome mais popular(...)

A Alfredo da Costa foi a maternidade do país com maior número de gémeos em 2025, num total de 98.

Em Coimbra não há dados desagregados, mas as duas maternidades públicas da cidade fizeram em conjunto 5.166 partos.

Depois surgem as maternidades do Porto. O Centro Materno Infantil do Norte foi escolhido por 2.809 grávidas para terem os os seus filhos.

Já o Centro Hospitalar de São João recebeu 2.227 grávidas, que deram à luz 2.315 bebés.

Portugal registou o número mais alto de nascimentos num ano desde 2012. Dados do Instituto dos Registos e do Notariado, a que a Renascença teve acesso, dão conta de 89.162 nascimentos - mais 4.520 que os registados em 2024. No mês anterior, a tendência já era de crescimento.

