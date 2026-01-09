Onde nasceram mais bebés em 2025? Dois hospitais privados lideram nascimentos

O Hospital Lusíadas Lisboa realizou o maior número de partos durante o ano passado em Portugal, mas foi no Hospital da Luz, também em Lisboa, onde nasceram mais bebés.

São números apurados pela Renascença, que mostram que as grávidas optam, cada vez mais, por maternidades privadas para terem filhos.

A tendência já vinha de trás, mas em 2025 os números são bastante evidentes. Dois hospitais privados, ambos em Lisboa, lideram a lista das maiores maternidades do país.

O Hospital Lusíadas fez um total de 4.009 partos ao longo do ano passado, num total de 4.026 bebés, contando com os casos em que a mãe teve gémeos. São menos do que os recém-nascidos que vieram ao mundo no Hospital da Luz, onde nasceram 4.035 bebés em resultado de 3.999 partos. A maior maternidade pública continua a ser a Alfredo da Costa, em Lisboa. Ali nasceram no ano passado 3.920 bebés, em resultado de 3.822 partos.