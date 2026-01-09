Saiba que urgências vão estar fechadas este fim de semana

Duas urgências de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerradas no sábado, número que sobe para três no domingo, maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as escalas de urgências publicadas no Portal do SNS.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela Lusa às 11h00 desta sexta-feira, no sábado estarão fechadas as urgências destas especialidades no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e no Hospital São Bernardo, em Setúbal.

No domingo, prevê-se o encerramento da urgência de Ginecologia do Hospital Vila Franca de Xira, bem como os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Durante o fim de semana, três urgências de Pediatria vão estar condicionadas, recebendo apenas os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e as urgências internas.

No Hospital Vila Franca de Xira, a urgência estará reservada a estes casos 24 horas. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a urgência de Pediatria estará condicionada entre as 00h00 e as 09h00 e as 21h00 e as 24h00, e no Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, entre as 00h00 e 08h00 e as 22h00 e as 24h00.

De acordo com as escalas, atualizadas pelos hospitais, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santo André, em Leiria, também vão estar condicionadas no fim de semana, atendendo apenas os casos encaminhados pelo INEM e as urgências internas.

No sábado, registam-se ainda condicionamentos nestas especialidades no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 00h00 e as 08h00, no Hospital Vila Franca de Xira, entre as 00h00 e as 09h00, no Hospital Amadora-Sintra, entre 08h00 e as 24h00 e na urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém, entre as 00h00-08h30.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 128 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, a que se juntam 35 de Ginecologia e Obstetrícia que estão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, sendo que as dificuldades têm sido mais evidentes em Lisboa e Vale do Tejo.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.