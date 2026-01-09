Ouvir
Três feridos e 30 assistidos após incêndio em lar de idosos em Fafe

09 jan, 2026 - 22:25 • Lusa

Duas funcionárias e um utente foram transportados para o hospital de Guimarães.

Um incêndio num lar de idosos no concelho de Fafe, distrito de Braga, fez esta sexta-feira três feridos, que foram transportados para o hospital, e outras 30 pessoas foram assistidas no local, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Ave referiu que duas funcionárias e um utente foram transportados para o hospital de Guimarães.

Outras 30 pessoas foram assistidas no local na sequência do incidente, acrescentou.

O alerta para o incidente foi dado pelas 20h24 e ocorreu num lar de idosos em Medelo, concelho de Fafe.

As vítimas estão relacionadas com inalação de fumos e stress, ainda segundo o Comando Sub-regional do Ave.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio já se encontrava extinto à chegada dos meios ao local.

No local estiveram elementos dos bombeiros, do INEM e da GNR.

