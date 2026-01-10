Açores. Flores e Corvo com aviso laranja devido a agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado um aviso laranja para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, Flores e Corvo, devido à agitação marítima.

Segundo o IPMA, o grupo Central açoriano (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) também vai estar sob aviso amarelo por precipitação, agitação marítima e vento.

Para as ilhas do grupo Ocidental, o aviso laranja, devido à agitação marítima (ondas de noroeste), vai vigorar das 23h00 de domingo às 11h00 locais (mais uma hora em Lisboa) desta segunda-feira.

Flores e Corvo vão ainda estar sob aviso amarelo por agitação marítima (ondas de noroeste) entre as 19h00 e as 23h00 de domingo e entre as 11h00 e as 14h00 de segunda-feira, e por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) das 17h00 de domingo às 11h00 desta segunda-feira.

O IPMA também emitiu aviso amarelo para as ilhas do grupo Central por "precipitação por vezes forte", que vigora desde as 21h00 deste sábado até às 07h00 de domingo, e por agitação marítima (ondas de noroeste), entre as 23h00 de domingo e as 14h00 desta segunda-feira.

As ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão estar ainda sob aviso amarelo por vento (direção de oeste, rodando para noroeste) das 23h00 de domingo às 14h00 de segunda-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

