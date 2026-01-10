Ouvir
Atenção: ASAE retira lotes específicos de fórmulas infantis do mercado

10 jan, 2026 - 15:13

10 jan, 2026 - 15:13 • Lusa

Lotes específicos das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior foram retirados do mercado, devido à "presença potencial" de uma toxina, anunciou a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.

Lotes específicos das fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior foram este sábado retirados do mercado, devido à "presença potencial" de uma toxina, anunciou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

A ação deve-se à deteção "da presença potencial de Cereulida, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus, numa matéria-prima utilizada", indicou o organismo em comunicado.

"A medida é estritamente preventiva e proativa, não tendo sido reportados até à data quaisquer casos de doença relacionados com os produtos em referência", esclareceu na mesma nota.

A ASAE aconselha a consulta da lista completa e atualizada dos lotes afetados, que inclui produtos das gamas NAN (AR, Sem Lactose, TOTAL, OPTIPRO, SUPREMEPRO, PreNAN) e Alfamino Júnior, no link oficial, em https://www.nestlebebe.pt/produtos/leites-infantis...

Aos operadores económicos (retalhistas/distribuidores), a ASAE aconselha a retirada imediata de venda de todos os lotes identificados na lista, além de isolar os produtos recolhidos e contactar a Nestlé Portugal para instruções sobre a devolução.

Para os consumidores, incluindo pais e cuidadores, a ASAE pede que seja verificado o lote do produto localizado na base da lata e, se o lote não constar da lista, o produto é seguro.

Caso o lote coincidir com algum da lista deve "imediatamente deixar de utilizar o produto" e contactar a Nestlé Portugal para reembolso, referiu.

Em caso de consumo prévio do lote afetado, a ASAE explica que se "o bebé não apresentou sintomas, não há motivo para preocupação". Caso tenha os sintomas associados -- vómitos intensos, diarreia, sonolência - que podem aparecer entre 30 minutos e seis horas após o consumo, a ASAE recomenda que seja consultado de imediato um profissional de saúde.

