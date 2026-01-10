Ouvir
Bombeiros criam "task-force" com quatro ambulâncias adicionais este fim de semana

10 jan, 2026 - 01:13 • Lusa

Viaturas de emergência estarão sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08h00 às 20h00.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) criou uma "task-force" de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar este fim de semana.

Segundo uma breve nota, estas viaturas de emergência estarão sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08h00 às 20h00.

A Liga adianta que irá ter um comandante em permanência a coordenar as operações no CAASO - Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

Esta medida surge após, nos últimos dias, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.

Tópicos
Saiba Mais
