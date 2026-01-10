Ouvir
Chamas consomem habitação no concelho de S. Pedro do Sul e causam cinco feridos

10 jan, 2026 - 17:13 • Lusa

Proprietário da casa ficou ferido com gravidade. "A casa ardeu completamente", confirmou o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Latões.

A+ / A-

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um incêndio que consumiu uma habitação no concelho de S. Pedro do Sul, disse este sábado o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Latões.

De acordo com a mesma fonte, o alerta ocorreu às 13h07, tendo as chamas consumido uma habitação na localidade de Várzea, concelho de S. Pedro do Sul, distrito de Viseu.

"Temos um ferido grave que foi levado para o Hospital de Viseu e mais quatro feridos ligeiros. A casa ardeu completamente", indicou.

Segundo uma fonte da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul, o ferido com gravidade é o proprietário da habitação e os quatro feridos ligeiros eram amigos que tentavam ajudar a apagar as chamas.

"A Ação Social já está a ver junto de familiares onde realojar o senhor depois deste sair do Hospital, uma vez que vive sozinho", referiu.

A combater o incêndio estiveram 36 bombeiros, apoiados por 14 viaturas.

