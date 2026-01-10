Falta de macas obriga doente oncológica em fase terminal a ficar no chão das urgências do Hospital de Coimbra

João Gaspar adianta que a mãe, que "tem um cancro generalizado na zona abdominal", sofre com dores constantes e que tem uma "bolsa de urina e saco para as fezes". "Não consegue andar sozinha nem permanecer sentada por muito tempo. Ainda assim, ontem foi tratada como se fosse apenas mais um corpo à espera", escreve.

A informação foi partilhada nas redes sociais pelo filho da utente, que numa "carta aberta", denuncia aquele que foi o momento em que viu a "mãe, doente oncológica em fase terminal, deitada no chão de um hospital português".

Uma mulher com uma doença oncológica em fase terminal teve que ficar deitada no chão das urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na quinta-feira, devido "à falta de macas" na unidade de saúde.

O homem afirma que perantes as "dores insuportáveis" da mãe, ligou para a Saúde 24, mas ninguém atendeu. Após esse momento, foi realizada uma chamada para o 112, para que fosse enviada uma ambulância. "Vinte minutos depois voltaram a ligar para dizer que não havia ambulâncias disponíveis e que teríamos de aguardar por tempo indeterminado. Tempo indeterminado quando uma pessoa grita de dores", aponta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O filho acabou por levar a mãe, por meios próprios, para o hospital, onde lhe foi informado de que não existiam macas disponíveis e que a sua mãe teria de ficar numa cadeira de rodas. Só que "ela não aguentava", explica João Gaspar, uma vez que só conseguia estar numa posição de barriga para baixo.

"Sem maca e sem alternativa, deitámos a minha mãe no chão, sobre uma manta trazida por nós. No chão de um hospital, em 2026", relata, numa publicação no Facebook.



João Gaspar, que partilhou uma fotografia do momento, diz que "só quando perceberam que aquela imagem estava a ser registada é que alguém começou a agir".

Após o episódio, foi administrada morfina, duas vezes, à doente, que recebeu ainda soro. Foram feitos também exames.

"Os meios existiam. O que faltou foi humanidade", denuncia.

A Renascença tentou contactar a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra para obter esclarecimentos, mas sem sucesso.