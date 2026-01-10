Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Falta de macas obriga doente oncológica em fase terminal a ficar no chão das urgências do Hospital de Coimbra

10 jan, 2026 - 16:24 • Beatriz Pereira

"Sem maca e sem alternativa, deitámos a minha mãe no chão, sobre uma manta trazida por nós. No chão de um hospital, em 2026", relata o filho, numa publicação nas redes sociais.

A+ / A-

Uma mulher com uma doença oncológica em fase terminal teve que ficar deitada no chão das urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na quinta-feira, devido "à falta de macas" na unidade de saúde.

A informação foi partilhada nas redes sociais pelo filho da utente, que numa "carta aberta", denuncia aquele que foi o momento em que viu a "mãe, doente oncológica em fase terminal, deitada no chão de um hospital português".

João Gaspar adianta que a mãe, que "tem um cancro generalizado na zona abdominal", sofre com dores constantes e que tem uma "bolsa de urina e saco para as fezes". "Não consegue andar sozinha nem permanecer sentada por muito tempo. Ainda assim, ontem foi tratada como se fosse apenas mais um corpo à espera", escreve.

O homem afirma que perantes as "dores insuportáveis" da mãe, ligou para a Saúde 24, mas ninguém atendeu. Após esse momento, foi realizada uma chamada para o 112, para que fosse enviada uma ambulância. "Vinte minutos depois voltaram a ligar para dizer que não havia ambulâncias disponíveis e que teríamos de aguardar por tempo indeterminado. Tempo indeterminado quando uma pessoa grita de dores", aponta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O filho acabou por levar a mãe, por meios próprios, para o hospital, onde lhe foi informado de que não existiam macas disponíveis e que a sua mãe teria de ficar numa cadeira de rodas. Só que "ela não aguentava", explica João Gaspar, uma vez que só conseguia estar numa posição de barriga para baixo.

"Sem maca e sem alternativa, deitámos a minha mãe no chão, sobre uma manta trazida por nós. No chão de um hospital, em 2026", relata, numa publicação no Facebook.

João Gaspar, que partilhou uma fotografia do momento, diz que "só quando perceberam que aquela imagem estava a ser registada é que alguém começou a agir".

Após o episódio, foi administrada morfina, duas vezes, à doente, que recebeu ainda soro. Foram feitos também exames.

"Os meios existiam. O que faltou foi humanidade", denuncia.

A Renascença tentou contactar a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra para obter esclarecimentos, mas sem sucesso.

Falta de macas nos hospitais não justifica elevados tempos de espera, garante associação

Falta de macas nos hospitais não justifica elevados tempos de espera, garante associação

A Associação de Proteção Civil APROSOC atribui dem(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)