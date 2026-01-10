INEM confirma ambulâncias do Algarve paradas. Sindicato diz que situação mantém-se até às 00h00

O INEM confirmou à Renascença que as ambulâncias de emergência médica do Algarve estiveram paradas por falta de meios, como anunciou este sábado o Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar (STEPH).



Segundo o Instituto de Emergência Médica, as seis ambulâncias estiveram inoperacionais no turno entre as 08h00 e as 20h00, mas a de Olhão já está operacional desde as 20h00.

Porém, uma fonte do sindicato confirmou à Renascença que a situação vai se prolongar, em princípio, até à meia-noite deste sábado.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Perante a falta de profissionais, o INEM disse que decidiu dar prioridade à operacionalidade dos CODU e dos meios diferenciados, como as quatro ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) da região.