Saúde

INEM confirma ambulâncias do Algarve paradas. Sindicato diz que situação mantém-se até às 00h00

10 jan, 2026 - 17:45 • Anabela Góis , Catarina Magalhães

Perante a falta de profissionais para o funcionamento das ambulâncias do Algarve, o INEM disse que decidiu dar prioridade à operacionalidade dos CODU e dos meios diferenciados, como as quatro ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) da região.

O INEM confirmou à Renascença que as seis ambulâncias de emergência médica do Algarve estiveram paradas por falta de meios, como anunciou este sábado o Sindicato dos Técnicos de Emergência Hospitalar (STEPH).

Segundo o Instituto de Emergência Médica, as seis ambulâncias estiveram inoperacionais no turno entre as 08h00 e as 16h00.

Porém, uma fonte do sindicato confirmou à Renascença que a situação vai se prolongar, em princípio, até à meia-noite deste sábado.

Perante a falta de profissionais, o INEM disse que decidiu dar prioridade à operacionalidade dos CODU e dos meios diferenciados, como as quatro ambulâncias de suporte imediato de vida (SIV) da região.

O objetivo foi, por isso, garantir uma resposta mais célere às situações de maior gravidade, numa lógica de gestão integrada dos recursos disponíveis para o sistema.

O presidente do STEPH, Rui Lázaro, explicou que estas ambulâncias de emergência médica estão em Portimão, Alcantarilha, Quarteira (duas), Faro e Olhão.

De acordo com o sindicato, os únicos meios operacionais disponíveis são quatro ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, sediadas em Loulé, Lagoa, Tavira e Vila Real de Santo António.

