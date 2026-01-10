Ucranianos chegam a Portugal para "uma experiência de normalidade"

“Bem-vindos, Portugal está convosco.” As palavras aqui traduzidas são pronunciadas em língua ucraniana pela ministra da Justiça.

Rita Júdice veio ao aeroporto de Lisboa, em representação do Governo Português, para receber o grupo recém-chegado. “Um exemplo notável de que a sociedade civil pode fazer a diferença.”

“Nas próximas semanas, vão encontrar um tempo de paz, segurança, tranquilidade, um local onde possam ser crianças e mães, onde possam dormir sem receio das bombas.” Para a ministra, é importante reforçar que a Justiça “não se esgota nos tribunais", mas vai bem além: “na não normalização da violência”.

São 18 crianças, entre os cinco e os 14 anos, acompanhadas por 15 mães. Todos são familiares de soldados mortos ou desaparecidos em combate.

Escolhidos a dedo pelo Ministério da Defesa Ucraniano, vêm de Chernihivska – uma região que faz fronteira com a Rússia e onde é normal o barulho das sirenes de alerta. A ideia é que por cá possam ter uma “experiência de normalidade”, regressando daqui por três semanas ao país natal.

Chegam a Portugal no âmbito do Programa Europeu de Apoio Psicológico e Cultural a Famílias em Guerra, um projeto de reabilitação emocional e de reintegração social.

A missão humanitária que traz o grupo até Lisboa foi levada a cabo pela Associação HELPUA.PT em conjunto com o Centro de Reabilitação Fénix, acontecendo um ano depois de um primeiro grupo composto por soldados ucranianos ter também chegado ao país, pelos mesmos meios, para reabilitação.

“A bravura corre-lhes no sangue”, sublinha Teresa Leal Coelho, embaixadora da associação responsável e antiga deputada social-democrata. Apela a que “cada um de nós assuma a quota-parte da responsabilidade de apoiar a Ucrânia para minorar as consequências da guerra”. Um país, refere, que “está a defender a nossa liberdade e a nossa Europa”.

Por lá, antes de trazer os 33 ucranianos, a associação distribuiu ainda camisolas de Cristiano Ronaldo, vindas da Federação Portuguesa de Futebol. “Todas as crianças nos perguntam por ele.”

Nesta passagem o grupo cumprirá um programa intensivo de reabilitação psicológica. Irá visitar Lisboa, Fátima e Ourém. E tem encontros marcados com o Presidente da República e com o primeiro-ministro.