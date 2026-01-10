Ouvir
Um morto em colisão frontal em Águeda e obriga a corte da circulação na via

10 jan, 2026 - 16:15 • Lusa

O acidente causou ainda um ferido ligeiro.

Uma pessoa morreu na colisão frontal entre dois veículos na localidade de Arrancada do Vouga, no concelho de Águeda, obrigando ao corte da circulação na vida, disse fonte dos bombeiros locais.

O acidente causou ainda um ferido ligeiro, acrescentaram os Bombeiros Voluntários de Águeda, distrito de Aveiro.

A colisão aconteceu na rua João Lebre Seabra, numa zona de cruzamento, entre o lugar de Arrancada do Vouga e Sobreira, tendo as duas viaturas envolvidas no acidente ficado no meio das duas vias, o que obrigou ao corte da circulação, acrescentaram.

O alerta foi dado por volta das 14h20, tendo sido mobilizados para o local cerca de 15 homens e cinco viaturas, além da GNR.

O ferido ligeiro foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra.

