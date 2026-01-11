30 mil professores recebem 26 milhões de euros em horas extraordinárias

O Governo pagou perto de 26 milhões de euros (25,9) a pouco mais de 30 mil professores (30.467) por horas extraordinárias.

De acordo com os dados a que a Renascença teve acesso, a verba diz respeito à correção da forma de cálculo, com efeitos retroativos a 2018, e a horas extra feitas já nos primeiros três meses do corrente ano letivo. O pagamento de horas extraordinárias é uma das medidas para minimizar o número de alunos sem aulas e faz parte do programa “Mais Aulas, Mais Sucesso” de combate à falta de docentes nas escolas.

Fonte do Ministério esclarece que a tutela identificou que, ao longo de vários anos, o valor das horas extraordinárias não estava a ser calculado com base no horário letivo legal dos docentes e deu ordem para que fosse corrigido.

Segundo a mesma fonte do gabinete de Fernando Alexandre, este ano letivo 1.514 docentes que já podiam passar à reforma optaram por continuar a dar aulas, recebendo o incentivo financeiro de 750 euros brutos por mês, outra medida do programa “Mais Aulas, Mais Sucesso”.

Esta medida terá contribuído para uma quebra do ritmo de aposentação dos professores. Segundo o Ministério, em 2025 reformaram-se 3.611 professores e educadores de infância, uma descida de 9,1% quando comparado com 2024.

Ainda segundo fonte do Ministério da Educação, no primeiro período do corrente ano letivo foram pagos quase seis milhões de euros a 5.774 professores por estarem colocados a mais de 70 quilómetros de residência.