Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

30 mil professores recebem 26 milhões de euros em horas extraordinárias

11 jan, 2026 - 07:01 • Cristina Nascimento

Pagamento foi feito em dezembro e diz respeito a um acerto de contas desde 2018 e a horas extraordinárias feitas durante o primeiro período do ano letivo.

A+ / A-

O Governo pagou perto de 26 milhões de euros (25,9) a pouco mais de 30 mil professores (30.467) por horas extraordinárias.

De acordo com os dados a que a Renascença teve acesso, a verba diz respeito à correção da forma de cálculo, com efeitos retroativos a 2018, e a horas extra feitas já nos primeiros três meses do corrente ano letivo.

Fonte do Ministério esclarece que a tutela identificou que, ao longo de vários anos, o valor das horas extraordinárias não estava a ser calculado com base no horário letivo legal dos docentes e deu ordem para que fosse corrigido.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O pagamento do trabalho extraordinário é uma das medidas que faz parte do programa “Mais Aulas, Mais Sucesso” de combate à falta de docentes nas escolas.

Segundo a mesma fonte do gabinete de Fernando Alexandre, este ano letivo 1.514 docentes que já podiam passar à reforma optaram por continuar a dar aulas, recebendo o incentivo financeiro de 750 euros brutos por mês, outra medida do programa “Mais Aulas, Mais Sucesso”.

Esta medida terá contribuído para uma quebra do ritmo de aposentação dos professores. Segundo o Ministério, em 2025 reformaram-se 3.611 professores e educadores de infância, uma descida de 9,1% quando comparado com 2024.

Ainda segundo fonte do Ministério da Educação, no primeiro período do corrente ano letivo foram pagos quase seis milhões de euros a 5.774 professores por estarem colocados a mais de 70 quilómetros de residência.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)