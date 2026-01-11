Bruxelas aprova quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões na Defesa

11 jan, 2026 - 18:30 • Lusa
A Comissão Europeia vai aprovar esta quarta-feira o plano para Portugal aceder a 5,8 mil milhões de euros em empréstimos a condições favoráveis para investir em capacidades de defesa.
"Propusemos o SAFE [Instrumento de Ação para a Segurança da Europa], a nossa iniciativa de aquisição conjunta, há menos de um ano, e [...] temos agora os planos dos Estados-membros. Planeamos aprovar metade deles já esta semana", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em declarações a um pequeno grupo de jornalistas em Bruxelas.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fontes europeias indicaram à Lusa que em causa estão oito países, de 18 candidatos, cujos planos deverão ter "luz verde" na próxima quarta-feira, sendo eles Portugal, Roménia, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espanha e Croácia.
O SAFE, que foi proposto em março do ano passado pela Comissão Europeia, vai conceder até 150 mil milhões de euros em empréstimos a longo prazo e a preços favoráveis aos Estados-membros da UE para investimentos em capacidades de defesa.
Conselho de Ministros
Portugal faz "adesão formal" ao programa SAFE, da (...)
Estes empréstimos, que têm de ser executados até 2030, vão financiar esforços de aquisição urgentes e em grande escala.
A Portugal foram destinados 5,8 mil milhões de euros, aos quais o país concorreu em novembro passado com um plano para reequipar as forças armadas.
"Tudo isto em menos de um ano desde a proposta [do SAFE], uma velocidade impressionante e um verdadeiro sucesso", observou Ursula von der Leyen.
De acordo com a responsável, "o ano passado [de 2025] foi histórico para a defesa europeia", já que "foi atribuído mais financiamento à defesa num único ano do que nos dez anteriores" e se avançou mais rapidamente.
Nestas declarações, a líder do executivo comunitário abordou também a guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, que entra em fevereiro próximo no quarto ano, apontando que "a primeira linha de defesa será e é constituída pelas forças armadas da Ucrânia, bem treinadas, com experiência de combate e bem equipadas" e a segunda diz respeito ao apoio dos aliados no âmbito da Coligação da boa vontade sobre a Ucrânia.
"Aqui é muito positivo que os americanos estejam envolvidos, nomeadamente na verificação e na monitorização, mas também como salvaguarda. Neste momento, as garantias de segurança em cima da mesa são substanciais, sólidas e bem definidas", adiantou.
Para Ursula von der Leyen, "o plano de paz e as garantias de segurança são o resultado de negociações difíceis e de muito trabalho por parte dos ucranianos, dos Estados Unidos, da Europa e da Coligação" da boa vontade, cabendo agora à Rússia "mostrar que está interessada na paz".