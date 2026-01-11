“Esta é a última batalha”. Iranianos protestam em Lisboa contra "regime brutal"

É ao meio-dia que o protesto arranca. E vão surgindo cada vez mais pessoas nas duas horas que se sucedem. Pelas duas da tarde serão cerca de 100 aqueles que se juntam na zona do Restelo em protesto à frente da Embaixada da República Islâmica do Irão.

“Esta é a última batalha. O grande príncipe Pahlavi vai voltar. Queremos os aiatolas a sair do país.” Roham está em Portugal – um país onde percebeu os “direitos humanos” – desde 2012. Foi um terço do seu tempo de vida que é verticalizada neste momento: “Precisamos que fiquem do nosso lado, os iranianos não querem este regime brutal”, assegura.

Depois de Roham, falamos com Solmaz, professora de português língua não-materna numa escola da Grande Lisboa. Estudou em Lisboa e por cá vive há sete anos. Neste tempo de instabilidade maior na terra-natal apela à união da comunidade internacional. “O apoio do mundo é essencial, a pressão dos Governos é muito importante."