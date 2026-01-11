Ouvir
  • 12 jan, 2026
Homem de 70 anos morre em incêndio em Mirandela

11 jan, 2026 - 19:34 • Lusa

Idoso não terá consigo escapar às chamas que mobilizaram 23 operacionais e 10 viaturas, na sua habitação na freguesia de Vale de Asnes.

Um homem com cerca de 70 anos morreu este domingo na sequência de um incêndio na sua habitação na freguesia de Vale de Asnes, no concelho de Mirandela, confirmou à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado por volta das 17h00 deste domingo, estando o incêndio circunscrito apenas àquela habitação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O idoso não terá consigo escapar às chamas que, pelas 19h15, ainda mobilizavam 23 operacionais e 10 viaturas, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Segundo fonte da GNR, àquela hora ainda se aguardava a chegada da Delegada de Saúde local e da Polícia Judiciária, que ficará a cargo da investigação.

  • 12 jan, 2026
