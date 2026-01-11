Homem de 70 anos morre em incêndio em Mirandela

11 jan, 2026 - 19:34 • Lusa
Um homem com cerca de 70 anos morreu este domingo na sequência de um incêndio na sua habitação na freguesia de Vale de Asnes, no concelho de Mirandela, confirmou à Lusa fonte da GNR.
O alerta foi dado por volta das 17h00 deste domingo, estando o incêndio circunscrito apenas àquela habitação.
O idoso não terá consigo escapar às chamas que, pelas 19h15, ainda mobilizavam 23 operacionais e 10 viaturas, segundo a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Segundo fonte da GNR, àquela hora ainda se aguardava a chegada da Delegada de Saúde local e da Polícia Judiciária, que ficará a cargo da investigação.