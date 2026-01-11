Ouvir
Homem morre e outro fica ferido em despiste automóvel no concelho de Ponte de Sor

11 jan, 2026 - 10:20 • Lusa

A+ / A-

Um homem morreu e outro sofreu ferimentos graves no despiste de um veículo ligeiro ocorrido este domingo numa estrada de terra batida, perto de Vale de Boi, no concelho de Ponte de Sor, revelou fonte da Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que a vítima mortal resultante deste acidente, naquele concelho do distrito de Potalegre, "é um homem, com cerca de 30 anos".

Outro homem que seguia na viatura, de 49 anos, sofreu ferimentos considerados graves e foi transportado para o hospital de Abrantes, no distrito de Santarém, acrescentou.

A Proteção Civil recebeu às 08h09 o alerta para o despiste, ocorrido numa estada de terra batida que entre Vale de Boi e Vale de Açor, no concelho de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.

Para o local foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por nove viaturas, entre meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O INEM enviou a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Portalegre e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Ponte de Sor.

