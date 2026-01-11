Hospital de Coimbra desmente que doente oncológica tenha esperado no chão por falta de macas

O filho de uma doente oncológica em fase terminal criticou, este fim de semana, o tratamento que a mãe recebeu nas urgências do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, na passada quinta-feira. Numa publicação feita nas redes sociais, em "carta aberta", o filho da utente denunciou o momento em que viu a mãe "deitada no chão de um hospital português". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

João Gaspar adianta que a mãe, que "tem um cancro generalizado na zona abdominal", sofre com dores constantes e que tem uma "bolsa de urina e saco para as fezes". "Não consegue andar sozinha nem permanecer sentada por muito tempo. Ainda assim, ontem foi tratada como se fosse apenas mais um corpo à espera", escreve, numa publicação que se faz acompanhar de uma fotografia do sucedido. "Sem maca e sem alternativa, deitámos a minha mãe no chão, sobre uma manta trazida por nós. No chão de um hospital, em 2026", relata, na publicação.

Hospital sai em "defesa dos profissionais" A Renascença tentou contactar a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra para obter esclarecimentos, este sábado, mas sem sucesso. No entanto, e nas redes sociais, a ULS acabou por dar mais detalhes sobre o incidente. A instituição partilhou, inicialmente, um comunicado em que dizia ter tomado "conhecimento do relato recentemente divulgado nas redes sociais" e que, "perante os factos descritos", iria abrir um "processo de averiguações" para "apurar, com rigor e seriedade", as circunstâncias do caso. Horas mais tarde, um novo comunicado prestava "esclarecimentos adicionais" sobre as notícias difundidas sobre o episódio, com a unidade hospitalar a dizer que a alegada falta de macas "não corresponde à verdade", garantindo que as acusações, que apelida de "infundadas", e a "exploração mediática" não fazem "justiça ao trabalho diário feito no Serviço Nacional de Saúde" por médicos, enfermeiros, assistentes técnicos, assistentes operacionais e demais profissionais", que asseguram "cuidados em condições muitas vezes difíceis". Fazendo a "defesa dos profissionais", a ULS de Coimbra rejeita, "de forma clara e inequívoca, as acusações dirigidas aos seus profissionais" e diz que as equipas de urgência "têm enfrentado turnos particularmente exigentes e penosos", num contexto de "elevada pressão assistencial", atuando "sempre com profissionalismo, humanidade e respeito pelos doentes". A unidade hospitalar assegurou, nessa nova missiva, que a doente oncológica não ficou "deitada no chão por falta de macas", que "o enfermeiro da pré-triagem foi abordado por um familiar com o pedido de uma maca" e que, "após avaliação da situação no local", foi verificado que a doente "se encontrava calma, orientada e capaz de se sentar".

"A doente entrou no Serviço de Urgência sentada em cadeira de rodas, acompanhada por dois familiares, situação corroborada pelos seguranças do serviço", é dito. Durante "um curto intervalo temporal", que o hospital não especifica, um dos familiares da doente foi buscar uma manta, estendeu-a no chão e deitou a doente, "anunciando a intenção de fotografar e divulgar imagens", é dito. "Um bombeiro alertou imediatamente a equipa de enfermagem de que a utente se iria deitar no chão e esta interveio de imediato, procedendo à triagem da doente", continua a mensagem, publicada no Facebook da unidade hospitalar. "Em nenhum momento a ULS de Coimbra permitiu, nem permitiria, que uma doente permanecesse no chão por inexistência de meios, seja ela doente oncológica ou não", é reiterado, com a ULS a adiantar que a doente em questão recorreu duas vezes ao serviço de urgência, "tendo sido sempre triada com prioridade clínica laranja (muito urgente)". "A ULS de Coimbra mantém-se totalmente disponível para prestar todos os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários, reafirmando o seu compromisso com a verdade dos factos, com a qualidade dos cuidados prestados e com a defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais", termina a mensagem.