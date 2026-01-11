Incêndio em Montalegre consome casa de idoso de 98 anos

11 jan, 2026 - 12:22 • Lusa
Um incêndio que terá tido origem numa lareira consumiu este domingo, totalmente, uma habitação em Vilarinho de Arcos, concelho de Montalegre, deixando desalojado um homem de 98 anos, revelou à Lusa fonte da GNR local.
Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 10h08, tendo sido necessário evacuar as habitações vizinhas, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.
Ainda segundo a mesma fonte não há registo de feridos. A fonte da GNR afirmou que o idoso iria ser acolhido em casa de familiares.
Pelas 11h25 permaneciam no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.