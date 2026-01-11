Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Montalegre consome casa de idoso de 98 anos

11 jan, 2026 - 12:22 • Lusa

Não há registo de feridos. Idoso vai ser acolhido em casa de familiares.

A+ / A-

Um incêndio que terá tido origem numa lareira consumiu este domingo, totalmente, uma habitação em Vilarinho de Arcos, concelho de Montalegre, deixando desalojado um homem de 98 anos, revelou à Lusa fonte da GNR local.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 10h08, tendo sido necessário evacuar as habitações vizinhas, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso.

Ainda segundo a mesma fonte não há registo de feridos. A fonte da GNR afirmou que o idoso iria ser acolhido em casa de familiares.

Pelas 11h25 permaneciam no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 11 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)