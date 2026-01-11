Ouvir
Semana arranca com chuva e ventos fortes em Viana do Castelo e Braga

11 jan, 2026 - 23:35 • Lusa

Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal também vão estar sob aviso amarelo por chuva "por vezes forte". Flores e Corvo mantém-se sob aviso laranja

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva "persistente e por vezes forte" e ventos fortes, situação que se prolongará até terça-feira, alertou este domingo o IPMA.

O aviso amarelo vai aplicar-se, o menos grave de uma escala de três, a estes dois distritos do norte de Portugal continental entre as 18h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, prevendo-se "precipitação persistente e por vezes forte" e "vento com rajadas até 70 km/h [quilómetros por hora] na faixa costeira e até 90 km/h nas serras".

Já nesta terça-feira, no período entre as 03h00 e as 09h00, outros seis distritos do continente, designadamente Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, vão estar também sob aviso amarelo por chuva "por vezes forte", segundo os avisos meteorológicos.

Açores. Flores e Corvo com aviso laranja devido a agitação marítima

Metereologia

Açores. Flores e Corvo com aviso laranja devido a agitação marítima

Ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial (...)

O IPMA emitiu também avisos amarelos para a Região Autónoma dos Açores, entre este domingo e segunda-feira, devido à agitação marítima e ao vento, existindo ainda um aviso laranja (o segundo mais grave) para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) por agitação marítima na segunda-feira, entre as 00h00 e as 12h00.

A Região Autónoma da Madeira está também sob avisos amarelos, entre segunda-feira e terça-feira, com a previsão de chuva "por vezes forte" e agitação marítima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica, enquanto o aviso laranja é emitido sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

