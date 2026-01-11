Semana arranca com chuva e ventos fortes em Viana do Castelo e Braga

Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva "persistente e por vezes forte" e ventos fortes, situação que se prolongará até terça-feira, alertou este domingo o IPMA.

O aviso amarelo vai aplicar-se, o menos grave de uma escala de três, a estes dois distritos do norte de Portugal continental entre as 18h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, prevendo-se "precipitação persistente e por vezes forte" e "vento com rajadas até 70 km/h [quilómetros por hora] na faixa costeira e até 90 km/h nas serras".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Já nesta terça-feira, no período entre as 03h00 e as 09h00, outros seis distritos do continente, designadamente Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal, vão estar também sob aviso amarelo por chuva "por vezes forte", segundo os avisos meteorológicos.