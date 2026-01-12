Avaliação de jornalistas do Público não pode depender de cliques, alerta sindicato

A direção do Sindicato dos Jornalistas manifesta-se contra o modelo de avaliação de desempenho que o jornal Público pretende implementar ainda este mês, considerando que a proposta contém “elementos perigosos” e incentiva práticas de “clickbait”, em contradição com as boas práticas profissionais e com o Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para a Imprensa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em comunicado, o sindicato sublinha que o modelo em cima da mesa prevê uma avaliação híbrida, na qual 15% da nota atribuída aos jornalistas depende de métricas quantitativas, como cliques para assinaturas e pageviews. Para a estrutura sindical, esta opção “desvirtua um modelo de avaliação que deve basear-se exclusivamente na qualidade do trabalho jornalístico e não no alcance que os artigos têm junto do público”.

“A qualidade do jornalismo não pode ser medida por métricas quantitativas, sob pena de se subverterem os princípios básicos da profissão”, afirma a direção do Sindicato dos Jornalistas.

Segundo o sindicato, o recurso a este tipo de indicadores é injusto para os trabalhadores, uma vez que o cumprimento de metas pode ser condicionado por fatores técnicos e editoriais alheios ao controlo dos jornalistas. Além disso, alerta, mesmo em redações com provas dadas no respeito ético e deontológico, este sistema “deita gasolina na fogueira da tentação pelos cliques fáceis”.

Outro aspeto criticado é a imposição de quotas nas classificações atribuídas. De acordo com o sindicato, esta prática colide frontalmente com o espírito do CCT, que foi concebido para apoiar a progressão na carreira e garantir que o mérito é avaliado de forma justa, sem “muros ou comportas administrativas” que limitem artificialmente a evolução profissional.

“A imposição de quotas limita o crescimento profissional dos trabalhadores e coloca jornalistas em competição com camaradas de redação”, refere o comunicado.

A Direção do Sindicato dos Jornalistas recorda ainda que o setor da Comunicação Social vive, há cerca de duas décadas, um contexto de estagnação salarial, situação que tem contribuído para o desalento e o cansaço na profissão, como demonstram vários estudos. Nesse sentido, defende que as garantias previstas no CCT visam dignificar o jornalismo e os seus profissionais, não devendo ser usadas para implementar sistemas de avaliação “injustos e desajustados da realidade”.

O sindicato exorta a administração do Público a rever a proposta apresentada e incentiva os jornalistas a contestarem o modelo de avaliação, disponibilizando-se para prestar apoio aos associados, incluindo através dos seus serviços jurídicos.