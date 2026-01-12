Chuva persistente, vento forte e agitação marítima marcam início da semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira um céu em geral muito nublado, com períodos de chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, tornando-se persistente e por vezes forte no Minho ao final do dia.

De acordo com o instituto, existe ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, soprando moderado a forte no litoral oeste, entre 30 e 45 km/h, com rajadas que podem atingir os 75 km/h no Minho. Nas terras altas, o vento poderá ser moderado a forte, entre 30 e 50 km/h, com rajadas até 90 km/h, sobretudo no Norte e Centro.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior da região Sul, bem como uma subida da temperatura mínima.

Quanto às temperaturas, as mínimas deverão variar entre 5 graus na Guarda e 13 graus no Porto. Já as máximas vão oscilar entre 7 graus na Guarda e 16 graus em Leiria e Faro.

Avisos meteorológicos

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “persistente e por vezes forte” e vento intenso, situação que deverá prolongar-se até terça-feira.

Na terça-feira, entre as 3h00 e as 9h00, outros seis distritos do continente — Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal — também ficarão sob aviso amarelo por chuva “por vezes forte”.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos para a Região Autónoma dos Açores, devido à agitação marítima e ao vento, estando igualmente em vigor um aviso laranja para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) por agitação marítima, até às 12h00.

Já a Região Autónoma da Madeira estará sob avisos amarelos entre segunda-feira e terça-feira, com previsão de chuva “por vezes forte” e agitação marítima.