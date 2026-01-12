Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Chuva persistente, vento forte e agitação marítima marcam início da semana

12 jan, 2026 - 08:26 • Olímpia Mairos

Minho será a região mais afetada, com precipitação persistente, rajadas até 90 km/h nas terras altas e possibilidade de neve na Serra da Estrela. Avisos estendem-se ao continente, Açores e Madeira.

A+ / A-

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira um céu em geral muito nublado, com períodos de chuva fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, tornando-se persistente e por vezes forte no Minho ao final do dia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o instituto, existe ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento será fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante sul, soprando moderado a forte no litoral oeste, entre 30 e 45 km/h, com rajadas que podem atingir os 75 km/h no Minho. Nas terras altas, o vento poderá ser moderado a forte, entre 30 e 50 km/h, com rajadas até 90 km/h, sobretudo no Norte e Centro.

Está também prevista a formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial no interior da região Sul, bem como uma subida da temperatura mínima.

Quanto às temperaturas, as mínimas deverão variar entre 5 graus na Guarda e 13 graus no Porto. Já as máximas vão oscilar entre 7 graus na Guarda e 16 graus em Leiria e Faro.

Avisos meteorológicos

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “persistente e por vezes forte” e vento intenso, situação que deverá prolongar-se até terça-feira.

Na terça-feira, entre as 3h00 e as 9h00, outros seis distritos do continente — Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal — também ficarão sob aviso amarelo por chuva “por vezes forte”.

O IPMA emitiu ainda avisos amarelos para a Região Autónoma dos Açores, devido à agitação marítima e ao vento, estando igualmente em vigor um aviso laranja para o grupo Ocidental (Flores e Corvo) por agitação marítima, até às 12h00.

Já a Região Autónoma da Madeira estará sob avisos amarelos entre segunda-feira e terça-feira, com previsão de chuva “por vezes forte” e agitação marítima.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)