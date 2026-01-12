Diretor executivo do SNS. "Portugal não é o único país europeu com excesso de mortalidade"

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS) assegura que Portugal “não é o único país europeu com excesso de mortalidade”.

Falando aos jornalistas no final da cerimónia de inauguração da nova sede da DE-SNS, no Porto, Álvaro Santos Almeida comentou os dados revelados pelo jornal Expresso, que indicam que, no espaço de um mês, Portugal registou mais 2.600 mortes do que o esperado.

Admitindo que esse número possa estar relacionado “com a epidemia de gripe”, Santos Almeida lembra que “essas questões do excesso de mortalidade não se conseguem analisar em cima do momento, porque só se percebe o excesso de mortalidade, pela forma como esse excesso de mortalidade é calculado, depois, quando há dados mais completos”.

Perante a insistência nas perguntas dos jornalistas, o DE-SNS afirmou ser “prematuro estarmos a fazer análises”, mas foi perentório ao afirmar que Portugal “não é o único país na Europa em que isto acontece”.

Tempos de espera elevados são “casos pontuais”

Questionado, ainda, sobre a recorrência de tempos de espera elevados, muito acima do normal, em algumas unidades de saúde - sobretudo nas regiões de Lisboa e Peninsula de Setúbal – o DE-SNS atribui esse cenário ao aumento no acesso às urgências, por causa da gripe, mas assegura que “os tempos de espera médios nesta época de inverno estão nos 68,8 minutos, é o tempo mais baixo dos últimos quatro invernos”.