  • 12 jan, 2026
Dois idosos hospitalizados depois de incêndio em habitação no Porto

12 jan, 2026 - 15:00 • João Malheiro com Lusa

Mais quatro pessoas foram retiradas do prédio e receberam tratamento por inalação de fumos.

Dois idosos foram hospitalizados na sequência de um incêndio na Rua da Picaria, no centro do Porto, esta segunda-feira.

O fogo começou pelas 11h47 e levou a que mais quatro pessoas fossem retiradas do prédio e recebessem tratamento por inalação de fumos no local. Já os dois idosos foram hospitalizados por precaução.

As chamas ficaram limitadas a um quarto no último piso do imóvel. De acordo com o Porto Canal, a casa em tempos chegou a pertencer a Francisco Sá Carneiro.

O trânsito na Rua da Picaria esteve cortado, mas pelas 14h10 foi reaberta a circulação, segundo a Lusa, que cita fonte da Câmara Municipal do Porto.

De acordo com a página da Proteção Civil nacional, pelas 13h00, estavam no local 29 homens e 10 viaturas.

Pelas 13h30, os meios de socorro começaram a desmobilizar, de acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

