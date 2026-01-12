Ouvir
Botânica

E a árvore do ano em Portugal é...

12 jan, 2026 - 15:41 • Redação

Foi o cedro da Igreja de Runa que venceu o concurso nacional e vai representar Portugal na Europa.

Tem 75 anos e foi plantado, na década de 1950, pelo senhor Alfredo. O cedro da Igreja de Runa, em Torres Vedras, é a Árvore do Ano 2026 e vai representar Portugal na Europa

O concurso, organizado desde 2011 pela Environmental Partnership Association (EPA), procura valorizar as árvores enquanto património natural e cultural da Europa. Não distingue a árvore “mais bonita”, lê-se no comunicado, mas " árvores com histórias marcantes". Em Portugal, o concurso é representado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica.


"Figueira dos Amores". Portugal em segundo lugar na Árvore Europeia do Ano

"Figueira dos Amores". Portugal em segundo lugar na Árvore Europeia do Ano

Vitória na edição 2025 do concurso Árvore Europeia(...)

Este ano, foram apresentadas a concurso 51 árvores de todo o país e o cedro da Igreja de Runa foi a única proposta da região Oeste a chegar à fase final da votação nacional. Contaram-se mais de 18 mil votos — é o público quem escolhe a vencedora — uma participação superior à do ano anterior.

"Plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa. Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidadosamente protegido pelo seu plantador, conseguindo sobreviver contra todas as expectativas. A árvore testemunhou partidas e regressos, celebrações e silêncios, afirmando-se como ponto de encontro da saudade e dos abraços de gerações de runenses", lê-se no comunicado.


Segundo a Junta de Freguesia de Runa, promotora da candidatura, o cedro “merece afirmar-se como símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras”.

Em segundo lugar ficou a Árvore da Borracha Australiana, de Ponta Delgada, nos Açores, e em terceiro a Canforeira da ESAC, de Bencanta, em Coimbra.

A fase europeia do concurso decorre em fevereiro e o cedro português compete com as árvores eleitas nos restantes 15 países participantes.

No concurso de 2025, uma faia polaca ganhou esta quarta-feira o concurso da Árvore Europeia do Ano, tendo Portugal ficado em segundo lugar com a chamada "Figueira dos Amores", uma figueira da austrália plantada nos jardins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

