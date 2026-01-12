E a árvore do ano em Portugal é...

12 jan, 2026 - 15:41 • Redação
Tem 75 anos e foi plantado, na década de 1950, pelo senhor Alfredo. O cedro da Igreja de Runa, em Torres Vedras, é a Árvore do Ano 2026 e vai representar Portugal na Europa
O concurso, organizado desde 2011 pela Environmental Partnership Association (EPA), procura valorizar as árvores enquanto património natural e cultural da Europa. Não distingue a árvore “mais bonita”, lê-se no comunicado, mas " árvores com histórias marcantes". Em Portugal, o concurso é representado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica.
Este ano, foram apresentadas a concurso 51 árvores de todo o país e o cedro da Igreja de Runa foi a única proposta da região Oeste a chegar à fase final da votação nacional. Contaram-se mais de 18 mil votos — é o público quem escolhe a vencedora — uma participação superior à do ano anterior.
"Plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa. Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidadosamente protegido pelo seu plantador, conseguindo sobreviver contra todas as expectativas. A árvore testemunhou partidas e regressos, celebrações e silêncios, afirmando-se como ponto de encontro da saudade e dos abraços de gerações de runenses", lê-se no comunicado.
Segundo a Junta de Freguesia de Runa, promotora da candidatura, o cedro “merece afirmar-se como símbolo da aldeia de Runa e do concelho de Torres Vedras”.
Em segundo lugar ficou a Árvore da Borracha Australiana, de Ponta Delgada, nos Açores, e em terceiro a Canforeira da ESAC, de Bencanta, em Coimbra.
A fase europeia do concurso decorre em fevereiro e o cedro português compete com as árvores eleitas nos restantes 15 países participantes.
No concurso de 2025, uma faia polaca ganhou esta quarta-feira o concurso da Árvore Europeia do Ano, tendo Portugal ficado em segundo lugar com a chamada "Figueira dos Amores", uma figueira da austrália plantada nos jardins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra.