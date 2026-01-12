E a árvore do ano em Portugal é...

Tem 75 anos e foi plantado, na década de 1950, pelo senhor Alfredo. O cedro da Igreja de Runa, em Torres Vedras, é a Árvore do Ano 2026 e vai representar Portugal na Europa O concurso, organizado desde 2011 pela Environmental Partnership Association (EPA), procura valorizar as árvores enquanto património natural e cultural da Europa. Não distingue a árvore “mais bonita”, lê-se no comunicado, mas " árvores com histórias marcantes". Em Portugal, o concurso é representado pela UNAC – União da Floresta Mediterrânica.



Este ano, foram apresentadas a concurso 51 árvores de todo o país e o cedro da Igreja de Runa foi a única proposta da região Oeste a chegar à fase final da votação nacional. Contaram-se mais de 18 mil votos — é o público quem escolhe a vencedora — uma participação superior à do ano anterior. "Plantado no início dos anos 1950 pelo Sr. Alfredo, o cedro tornou-se, ao longo das décadas, parte essencial da história e da identidade da aldeia de Runa. Inicialmente frágil e amarelado, foi cuidadosamente protegido pelo seu plantador, conseguindo sobreviver contra todas as expectativas. A árvore testemunhou partidas e regressos, celebrações e silêncios, afirmando-se como ponto de encontro da saudade e dos abraços de gerações de runenses", lê-se no comunicado.

