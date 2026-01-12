Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Extinto fogo em lar de Santo Tirso. 35 utentes retirados, dois levados para o hospital por precaução

12 jan, 2026 - 22:16 • Redação

O incêndio teve início na zona da lavandaria. Autarca adianta que os idosos poderão começar a regressar ao lar ainda durante a madrugada.

A+ / A-

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à noite num lar de terceira idade em Santo Tirso já está extinto. Um total de 35 idosos foram retirados do lar, dois foram levados para hospitais da região por precaução.

A informação foi avançada no local aos jornalistas pelo presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, que fez um ponto de situação pouco depois da meia-noite desta terça-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o autarca, 31 idosos do lar Torre Sénior foram levados para um pavilhão municipal, dois para as suas habitações e outros dois para os hospitais de Famalicão e de Santo Tirso, como medida de precaução por, no dia a dia, precisarem de oxigenoterapia.

O incêndio deflagrou pelas 21h40 na zona da lavandaria e foi necessário evacuar parte das instalações devido ao fumo.

O terceiro piso não foi evacuado porque não foi afetado pelo fumo provocado pelo incêndio, disse fonte dos bombeiros. Um total de 44 utentes permaneceram naquele piso, acompanhados pelos bombeiros e técnicos do INEM.

O autarca Alberto Costa adianta que o fornecimento de eletricidade já foi restabelecido e que os idosos poderão começar a regressar ao lar ainda durante a madrugada.

As causas do incêndio não são conhecidas e será aberta uma investigação por parte das autoridades competentes.

O presidente da Câmara de Santo Tirso sublinha que “o sistema integrado de proteção e socorro funcionou na perfeição”.

“Pelas 21h40 foi dado o alerta. Duas horas depois, ter 31 pessoas deitadas em camas num pavilhão municipal, acho que é fácil de perceber que as coisas estão bem lubrificadas e que o sistema funciona. Foi mais o susto do que outra coisa”, declarou.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 23h00 estavam no local 46 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

[notícia atualizada às 00h25, de 13 de janeiro de 2026]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 3h
  • 13 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande nem imediato"

Petróleo venezuelano? "Impacto não será muito grande n(...)

O que pedem os venezuelanos em Caracas

O que pedem os venezuelanos em Caracas

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia: 'És o gajo do Gato Fedorento?' E(...)