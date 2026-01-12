Extinto fogo em lar de Santo Tirso. 35 utentes retirados, dois levados para o hospital por precaução

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à noite num lar de terceira idade em Santo Tirso já está extinto. Um total de 35 idosos foram retirados do lar, dois foram levados para hospitais da região por precaução.

A informação foi avançada no local aos jornalistas pelo presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, que fez um ponto de situação pouco depois da meia-noite desta terça-feira.

De acordo com o autarca, 31 idosos do lar Torre Sénior foram levados para um pavilhão municipal, dois para as suas habitações e outros dois para os hospitais de Famalicão e de Santo Tirso, como medida de precaução por, no dia a dia, precisarem de oxigenoterapia.

O incêndio deflagrou pelas 21h40 na zona da lavandaria e foi necessário evacuar parte das instalações devido ao fumo.

O terceiro piso não foi evacuado porque não foi afetado pelo fumo provocado pelo incêndio, disse fonte dos bombeiros. Um total de 44 utentes permaneceram naquele piso, acompanhados pelos bombeiros e técnicos do INEM.

O autarca Alberto Costa adianta que o fornecimento de eletricidade já foi restabelecido e que os idosos poderão começar a regressar ao lar ainda durante a madrugada.

As causas do incêndio não são conhecidas e será aberta uma investigação por parte das autoridades competentes.

O presidente da Câmara de Santo Tirso sublinha que “o sistema integrado de proteção e socorro funcionou na perfeição”.

“Pelas 21h40 foi dado o alerta. Duas horas depois, ter 31 pessoas deitadas em camas num pavilhão municipal, acho que é fácil de perceber que as coisas estão bem lubrificadas e que o sistema funciona. Foi mais o susto do que outra coisa”, declarou.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 23h00 estavam no local 46 operacionais, apoiados por 19 viaturas.



[notícia atualizada às 00h25, de 13 de janeiro de 2026]