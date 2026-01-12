Extinto fogo em lar de Santo Tirso. Cerca de 40 utentes retirados para pavilhão municipal

O incêndio que deflagrou esta segunda-feira à noite num lar de Santo Tirso já está extinto e cerca de 40 utentes estão a ser retirados para o pavilhão municipal, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, referiu pelas 22h45 que o fogo já estava extinto e que, até ao momento, não tinha registo de feridos.

O alerta para o incêndio no lar Torre Sénior em Santo Tirso, distrito do Porto, foi dado pelas 21h32 e mobilizou mais de 40 operacionais e 19 viaturas.

Vítor Pinto explicou que todos os utentes estão a ser alvo de uma triagem pelas equipas de INEM no local e a ser transportados para o pavilhão municipal.

No total de 75 utentes, cerca de 40 pessoas devem ser retiradas para o pavilhão, acrescentou.

"No último piso temos condições de salubridade e vamos manter os utentes acamados. (…) [Os utentes retirados] Ainda podem regressar hoje, mas depende das condições após avaliação dos pisos mais junto ao incêndio", salientou ainda o comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses.

O fogo teve início na lavandaria, no piso menos dois do edifício, o que levou à produção de muito fumo, dificultando o combate, detalhou ainda.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 23h00 estavam no local 46 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

[notícia atualizada às 23h13]