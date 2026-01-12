Ouvir
Fertagus. Petição com mais de mil assinaturas exige melhoria do serviço

12 jan, 2026 - 16:39 • Lusa

Petição denuncia "degradação contínua do serviço prestado pela Fertagus, traduzida em atrasos frequentes, supressões de comboios, sobrelotação e falhas graves na informação aos passageiros".

Mais de mil pessoas assinaram numa semana uma petição online a exigir uma urgente melhoria do serviço ferroviário da Fertagus, que liga Lisboa e Setúbal, e o fim dos atrasos e supressões que referem estar a ocorrer.

Lançada há uma semana, a petição contava, às 15h41 desta segunda-feira, com 1.130 assinantes que se manifestam preocupados com a mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa, denunciando "a degradação contínua do serviço prestado pela Fertagus, traduzida em atrasos frequentes, supressões de comboios, sobrelotação e falhas graves na informação aos passageiros".

Segundo os peticionários, que querem ver o assunto debatido no parlamento, estas situações ocorrem de forma repetida e sistemática, afetando milhares de trabalhadores, estudantes e famílias, e causando prejuízos profissionais, económicos e pessoais, já que comprometem seriamente o direito à mobilidade e à qualidade de vida.

"Apesar de o serviço ser explorado em regime de concessão pública, os utentes não têm visto melhorias proporcionais nem respostas eficazes por parte da concessionária, nem uma fiscalização visível por parte do Estado", lê-se na petição.

Rui Rodrigues, um dos promotores do documento, intitulado "Pela melhoria urgente do serviço da Fertagus e pelo fim dos atrasos e supressões constantes", explicou, em declarações à agência Lusa, que os constrangimentos são diários e que a situação tem vindo a agravar-se.

O facto de em sete dias terem sido ultrapassadas as mil assinaturas, adiantou, é um sinal claro da urgência do assunto para milhares de cidadãos, permitindo solicitar uma audiência formal a uma comissão parlamentar.

Contudo, os peticionários anseiam pelo debate do assunto em plenário parlamentar, pelo que esperam que a petição chegue às 10 mil assinaturas.

Os utentes pedem à Assembleia da República e ao Governo que fiscalizem de forma rigorosa o cumprimento do contrato de concessão da Fertagus, que sejam tornados públicos os dados reais dos atrasos, supressões e incumprimentos, e que sejam apuradas as responsabilidades pelas falhas recorrentes do serviço.

Exigem ainda medidas concretas eficazes e calendarizadas para garantir a fiabilidade, pontualidade e capacidade do serviço, e que seja avaliada a aplicação de sanções ou a revisão do contrato de concessão caso os incumprimentos persistam, por consideraram que "os utentes não podem continuar a ser penalizados por um serviço essencial que falha de forma recorrente sem consequências visíveis".

A Fertagus é a empresa que detém a concessão do transporte ferroviário de passageiros no denominado eixo norte-sul, que inclui a travessia da Ponte 25 de Abril, ligando os distritos de Lisboa e Setúbal, com 14 estações.

Dez estações situam-se na margem sul do Tejo (Setúbal, Palmela, Venda do Alcaide, Pinhal Novo, Penalva, Coina, Fogueteiro, Foros de Amora, Corroios e Pragal) e quatro na margem norte (Campolide, Sete Rios, Entrecampos e Roma-Areeiro).

