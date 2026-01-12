Ouvir
"Guerra" das ambulâncias: Proteção Civil afasta ilegalidade no reforço dos bombeiros

12 jan, 2026 - 20:10 • Lusa

Presidente da Proteção Civil aponta uma "falha de comunicação" como a origem do mal-entendido.

O presidente da autoridade de Proteção Civil afastou esta segunda-feira qualquer ilegalidade no reforço de ambulâncias no fim de semana com o apoio da Liga dos Bombeiros, apontando uma falha de comunicação como a origem do mal-entendido.

"Foi reconhecido pela parte do senhor presidente da Liga [dos Bombeiros Portugueses - LBP], que foi a falha Liga. Portanto, houve aqui uma falha de comunicação, que foi notória, nós entendemos que não foi persecutória, mas que, a haver [essa comunicação], porventura, teria esbatido todo este problema, e se calhar não estávamos aqui hoje", disse o presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

José Manuel Moura falava aos jornalistas, em conferência de imprensa na sede da ANEPC, após uma reunião com a LBP, depois de no fim de semana ter anunciado um processo de averiguações a uma alegada "task-force" de ambulâncias para reforço da capacidade da emergência pré-hospitalar.

A ANEPC questionava a legalidade de um mecanismo que se assemelhava a "um sistema paralelo, sem qualquer enquadramento legal" e do qual a ANEPC disse ter tido conhecimento através das redes sociais.

Na sexta-feira, a LBP anunciou a criação, para o fim de semana, de uma "task-force" de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar.

As viaturas de emergência ficaram sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08h00 às 20h00, existindo um comandante em permanência a coordenar as operações no Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

José Manuel Moura explicou que chamou a si a responsabilidade do processo de averiguações, que passou por ouvir de viva voz as explicações do presidente do INEM, Luís Cabral, com quem se reuniu hoje de manhã, e do presidente da LBP, esta tarde, tendo no final afastado qualquer cenário de ilegalidade, mas também qualquer possibilidade de se vir a repetir.

Particularmente, o presidente da ANEPC, que sublinhou que a LBP é uma confederação sem competências operacionais, quis perceber se houve uma violação de competências da ANEPC em operações de proteção e socorro.

"Com a explicação que me foi dada, a ilegalidade desvanece-se. Ou seja, não foi tal e qual uma "task-force" ou um pré-posicionamento de meios, como estamos nós obrigados a fazer, e é uma competência exclusiva, neste caso, da emergência médica do INEM, no caso de outras operações de proteção e socorro, da ANECP, e portanto, de alguma forma, pela explicação que nos foi dada, desvaneceu-se o princípio de alguma ilegalidade", disse o presidente da ANEPC.

"Penso que estamos esclarecidos, e temos o compromisso, com a LBP de que não haverá uma situação a repetir, e sobretudo, com uma agravante, que é a não nos envolver. E portanto, mesmo que haja uma situação, mesmo se o país estivesse numa situação limite, não era o caso, muito longe disso, naturalmente que a ANEPC tem de estar, tem de fazer parte do processo, tem de fazer parte da solução", acrescentou.

Proteção Civil abre processo ao reforço de ambulâncias por considerar ilegal

Proteção Civil abre processo ao reforço de ambulâncias por considerar ilegal

Averiguações à "task-force" de ambulâncias criada (...)

José Manuel Moura referiu ainda que também ficou esclarecido que o reforço de meios criado para o fim de semana se revelou desnecessário, e que o INEM poderia ter respondido a todas as solicitações sem recorrer, por 16 vezes, às ambulâncias adicionais, como aconteceu.

À saída da reunião desta tarde, o presidente da LBP, António Nunes, garantiu que não havia qualquer processo de averiguações -- "nem podia haver, como é evidente" -- e que o que houve foram expressões erradas que "não correspondiam àquilo que foi o facto efetivo e claro" da operação montada.

Segundo António Nunes, a Liga não organizou nada, limitou-se a apoiar a vontade manifestada por alguns comandantes de disponibilizar ambulâncias de reforço à emergência pré-hospitalar, tendo a LBP disponibilizado a sede para parquear as viaturas em prontidão.

"A Proteção Civil entendeu que tinha sido a Liga a organizar isso e a Liga explicou mais uma vez que não organizou nada e portanto, como não organizou nada, não podia cometer nenhuma ilegalidade", disse aos jornalistas.

Considerando que o caso assumiu contornos de "fait-divers", António Nunes acrescentou que achou que o assunto tinha ficado encerrado depois da conversa telefónica que teve na sexta-feira à noite com o presidente da ANEPC para explicar a iniciativa dos bombeiros.

António Nunes explicou ainda que as ambulâncias de reforço puderam ser ativadas pelo INEM mediante o contacto telefónico para um número dedicado fornecido pelos bombeiros, sob tutela de um comandante, algo que o INEM aceitou, acrescentou.

O reforço de ambulâncias da LBP surgiu após três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.

