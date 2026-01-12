Julgamento de Pedro Frazão por difamação de José Manuel Pureza começa esta segunda-feira

O julgamento do deputado do Chega Pedro Frazão, acusado de difamação, por publicações nas redes sociais em 2021, do agora coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, começa esta segunda-feira, em Lisboa.

O início do julgamento esteve marcado para dezembro do ano passado, mas Pedro Frazão invocou a imunidade parlamentar e a sessão acabou por ser adiada para hoje.

No dia 7 de janeiro, a Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados decidiu autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do deputado do Chega.

De acordo com a acusação do Ministério Público a que a Lusa teve acesso, o deputado Pedro Frazão publicou, em 2021, na rede social Twitter um vídeo de “uma jovem militante/simpatizante do Bloco de Esquerda, em que esta refere, em súmula, ter sido vítima de atos sexuais não consentidos por parte de indivíduo ligado ao referido Partido”.

A acompanhar o vídeo, o deputado Pedro Frazão escreveu: “Já não há Pureza no Bloco de Asquereza? #MeToo”. E questionou ainda, num comentário: “Quem será o nojento de 62 anos?”.

No ano da publicação, José Manuel Pureza ocupava o cargo de vice-presidente da Assembleia da República e era deputado eleito pelo Bloco de Esquerda.

Para o Ministério Público, Pedro Frazão “tinha perfeita consciência” de que José Manuel Pureza “pertencia aos órgãos do Bloco de Esquerda, que havia sido eleito deputado por aquele partido e que tinha 62 anos de idade”.