Lar de idosos em Santo Tirso evacuado devido a incêndio

12 jan, 2026 - 22:16 • Lusa

O comandante dos bombeiros disse que incêndio teve início na lavandaria e acrescentou que não tinha registo de feridos.

Um lar de idosos em Santo Tirso, no distrito do Porto, está a ser evacuado devido a um incêndio que atingiu a lavandaria, adiantaram à Lusa fontes dos bombeiros e Proteção Civil e confirmou a Renascença.

O alerta foi dado pelas 21h32 e, pelas 22h00, continuava ativo, segundo fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto, que acrescentou que estava a ocorrer um reforço de meios.

O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, confirmou à Lusa que o fogo continuava ativo e que estava a decorrer a retirada dos idosos.

Vítor Pinto adiantou que o incêndio teve início na lavandaria e acrescentou que não tinha registo de feridos até ao momento.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 22h10 estavam no local 22 operacionais, apoiados por sete viaturas.

