Prisão domiciliária para tio suspeito de abusar de sobrinho em Alenquer

12 jan, 2026 - 13:03 • Olímpia Mairos
Um homem de 52 anos ficou em prisão domiciliária após primeiro interrogatório judicial, por suspeita de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado.
A medida de coação foi aplicada depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter detido o arguido na passada quarta-feira.
Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram no verão passado, em Alenquer, tendo como vítima um adolescente de 15 anos, sobrinho do detido, que se encontrava à sua guarda.
A denúncia partiu da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), após indícios de que os abusos aconteceram no domicílio do suspeito, onde o menor terá sido exposto a conteúdos pornográficos através de um telemóvel.
A investigação foi conduzida em colaboração com o Ministério Público de Alenquer, culminando no cumprimento de mandado de detenção.
De acordo com a PJ, o arguido possui antecedentes criminais, incluindo por crimes sexuais.