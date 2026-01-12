Prisão domiciliária para tio suspeito de abusar de sobrinho em Alenquer

Um homem de 52 anos ficou em prisão domiciliária após primeiro interrogatório judicial, por suspeita de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado.

A medida de coação foi aplicada depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter detido o arguido na passada quarta-feira.

Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram no verão passado, em Alenquer, tendo como vítima um adolescente de 15 anos, sobrinho do detido, que se encontrava à sua guarda.

A denúncia partiu da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), após indícios de que os abusos aconteceram no domicílio do suspeito, onde o menor terá sido exposto a conteúdos pornográficos através de um telemóvel.

A investigação foi conduzida em colaboração com o Ministério Público de Alenquer, culminando no cumprimento de mandado de detenção.

De acordo com a PJ, o arguido possui antecedentes criminais, incluindo por crimes sexuais.