Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Prisão domiciliária para tio suspeito de abusar de sobrinho em Alenquer

12 jan, 2026 - 13:03 • Olímpia Mairos

Homem de 52 anos, com antecedentes por crimes sexuais, foi detido pela PJ por alegados abusos a adolescente de 15 anos durante o verão passado.

A+ / A-

Um homem de 52 anos ficou em prisão domiciliária após primeiro interrogatório judicial, por suspeita de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A medida de coação foi aplicada depois de a Polícia Judiciária (PJ) ter detido o arguido na passada quarta-feira.

Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram no verão passado, em Alenquer, tendo como vítima um adolescente de 15 anos, sobrinho do detido, que se encontrava à sua guarda.

A denúncia partiu da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ), após indícios de que os abusos aconteceram no domicílio do suspeito, onde o menor terá sido exposto a conteúdos pornográficos através de um telemóvel.

A investigação foi conduzida em colaboração com o Ministério Público de Alenquer, culminando no cumprimento de mandado de detenção.

De acordo com a PJ, o arguido possui antecedentes criminais, incluindo por crimes sexuais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 12 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)