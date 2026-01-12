PSP apreendeu mais de 19 mil armas nos últimos seis anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu mais de 19 mil armas ao longo dos últimos seis anos, num percurso marcado por uma tendência crescente no número de apreensões, resultado de ações de fiscalização, detenções por posse de arma proibida e entregas voluntárias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Só em 2025, a PSP realizou 168 Operações Especiais de Prevenção Criminal (OEPC), das quais 72 tiveram lugar na área metropolitana de Lisboa e 26 na área metropolitana do Porto. No âmbito destas operações, foram mobilizados 5.535 polícias, tendo sido detidos 182 cidadãos. No total, foram apreendidas 112 armas, incluindo 23 armas de fogo, 33 armas brancas e 56 outras armas.

De acordo com os dados divulgados, em comunicado, nos últimos seis anos as pistolas e as espingardas destacam-se como os tipos de armas mais apreendidos. As pistolas totalizaram 8.086 apreensões, enquanto as espingardas atingiram 4.998. No entanto, nem todos os tipos de armas apresentam a mesma evolução. O caso das espingardas merece particular destaque: em 2025, o número de apreensões mais do que triplicou face ao ano anterior.

A PSP sublinha que este aumento não significa necessariamente uma maior circulação deste tipo de armas. Pode refletir, por exemplo, um acréscimo de entregas voluntárias por familiares de proprietários falecidos, ações de sensibilização promovidas pela polícia ou uma maior proatividade policial nas apreensões.

No que respeita ao licenciamento, até 31 de dezembro de 2025 estavam registadas em Portugal 1.875.661 armas de fogo manifestadas e encontravam-se válidas 149.732 Licenças de Uso e Porte de Arma (LUPA). Estes números englobam diferentes classes de armas e tipos de licenciamento, incluindo 19.625 concessões iniciais e 130.107 renovações.

A PSP reafirma que continuará empenhada no combate a todas as atividades ilícitas relacionadas com armas, mantendo um compromisso firme na prevenção e repressão do crime, na proteção da segurança das populações e na promoção do bem-estar das comunidades, através da mobilização contínua dos seus recursos.