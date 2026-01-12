Retirado corpo de condutor de viatura que caiu em praia fluvial em Mesão Frio

As autoridades retiraram esta segunda-feira de manhã o corpo do condutor da automóvel ligeiro que se despistou e caiu à água na Praia Fluvial da Rede na freguesia de Vila Marim, no concelho de Mesão Frio, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro disse à Lusa que os mergulhadores encontraram a vítima cerca das 11h45.

Segundo a mesma fonte, os trabalhos vão continuar para retirar a viatura do rio.

Fonte do Comando Sub-Regional do Douro, disse anteriormente à Lusa que o alerta para o acidente naquela praia Fluvial do distrito de Vila Real foi dado às 09:17.

Às 12h00, estavam no local 27 operacionais (Bombeiros de Lamego, Mesão Frio e Régua, Polícia Marítima, uma equipa de mergulhadores e Guarda Nacional Republicana), com o apoio de 10 meios, incluindo uma embarcação.