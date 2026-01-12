Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 12 jan, 2026
Em Destaque
“Vamos lixar o lixo”: APA alerta para três milhões de toneladas de resíduos que acabam em aterros

12 jan, 2026 - 11:34 • Olímpia Mairos

Nova fase da campanha da Agência Portuguesa do Ambiente apela à separação do lixo e à reciclagem, lembrando que mais de 50% dos resíduos produzidos em Portugal continua a ter como destino final os aterros.

“Vamos lixar o lixo” é o ponto de partida da nova fase da campanha da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que alerta para um problema de dimensão monumental: cerca de três milhões de toneladas de resíduos são depositadas todos os anos em aterros, o que representa mais de metade dos resíduos produzidos em Portugal.

Com o lema “Vamos separar o lixo antes que o futuro se lixe”, a campanha multimeios marca presença em televisão, rádio, outdoors e plataformas digitais, com o objetivo de sensibilizar os portugueses para a urgência de mudar comportamentos e reforçar a separação adequada dos resíduos produzidos nas habitações.

Na campanha televisiva, um guia turístico percorre alguns dos monumentos mais emblemáticos de Lisboa, como o Palácio Nacional da Ajuda e o Mosteiro dos Jerónimos, culminando num “monumento” inesperado: três milhões de toneladas de resíduos urbanos, que simbolizam a quantidade de lixo que todos os anos tem como destino os aterros portugueses.

A imagem pretende alertar para o impacto da falta de separação adequada dos resíduos no esgotamento da capacidade dos aterros nacionais.

Em comunicado, a APA sublinha que a solução está ao alcance de todos e passa pela separação correta de vidro, embalagens de plástico e metal, papel e cartão e biorresíduos, permitindo o seu encaminhamento para reciclagem e valorização. Atualmente, mais de metade dos resíduos produzidos em Portugal continua a seguir para aterro, um cenário que a agência pretende inverter.

Em período de saldos, a campanha ganha também presença física com ativações no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e no NorteShopping, em Matosinhos. Estas iniciativas pretendem esclarecer o público sobre o que são biorresíduos — restos de comida e resíduos verdes de jardins — e reforçar a importância da reciclagem para um futuro mais sustentável.

Os stands da APA incluem um espaço informativo dedicado aos biorresíduos, uma área infantil com jogos educativos e uma zona de quiz sobre reciclagem. As ativações decorrem no Centro Comercial Colombo entre 13 e 18 de janeiro e no NorteShopping entre 27 de janeiro e 1 de fevereiro.

A campanha “Vamos lixar o lixo” prolonga-se até ao final de 2026, com informação permanentemente atualizada no site oficial da iniciativa.

