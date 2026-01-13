Adeus sacos de plástico leves e regresso do vasilhame? Ministra do Ambiente anuncia novas medidas

O Governo anunciou esta terça-feira que está a negociar com os retalhistas a disponibilização de sacos alternativos para substituir os sacos de plástico leves nas superfícies comerciais.

Desde os minimercados ao hipermercados, estava previsto, em 2024, um imposto de quatro cêntimos para estes sacos, utilizados para pão, fruta ou legumes, mas nunca entrou em vigor.

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, apresentou esta terça-feira 10 novas medidas ambientais para o país.

Da lista divulgada, Graça Carvalho quer acabar com os sacos de plástico leves e já afirmou que os novos substitutos vão ser, pelo menos "no início", gratuitos.

Ainda em negociações com as empresas, a ministra do Ambiente disse que estão a "definir a data para que isso comece rapidamente" e deixa no ar qual será o material utilizado para os próximos.

"Não queremos ter mais taxas e propusemos às organizações de retalho substituir os sacos de plástico leves por sacos de outros materiais", revelou.