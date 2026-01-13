Apreendidas 127 armas nas escolas portuguesas no ano letivo 2024/2025

Um total de 127 armas foram apreendidas nas escolas portuguesas durante o ano letivo de 2024/2025, segundo dados avançados esta terça-feira pela PSP e pela GNR.



A GNR apreendeu 73 armas em ambiente escolar. A PSP encontrou 54 armas nas escolas portuguesas ano letivo de 2024/25, mais 15 do que no ano anterior, e foram registadas quase 3.900 ocorrências em 2024/25, no âmbito do Programa Escola Segura.

No ano letivo 2024/2025 a Polícia de Segurança Pública (PSP) registou 3.897 ocorrências, o que representa uma diminuição em comparação com o ano anterior, em que foram contabilizadas 4.107 ocorrências em contexto escolar, segundo os dados da PSP enviados à Lusa.

Dentro das 3.897 ocorrências, 2.791 foram de natureza criminal e 1.106 de natureza não criminal. A maioria dos crimes (71,2%) ocorreu no interior dos recintos escolares.

Os números mais elevados pertencem ao Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) com 1.657 ocorrências, seguido do Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR) com 756 e do Comando de Setúbal com 252.

A PSP alerta ainda "para o aumento de 36,8% nos crimes de posse e uso de arma, tendo sido detetadas 54 armas (maioritariamente armas brancas) em ambiente escolar", refere a nota da PSP.

No último ano letivo anterior, a polícia registou 52 crimes de uso e posse de arma e no ano letivo 2023/2024 identificou 38 crimes deste tipo.

Esta força de segurança encontrou 43 armas brancas, duas armas de fogo e nove armas de outros tipos (por exemplo, bastões e soqueiras) no ano letivo 2024/2025.

Quase 1.300 casos de ofensas corporais nas escolas

Segundo a PSP, as ocorrências em contexto escolar mais frequentes são as ofensas corporais (1.291 casos) e as injúrias e ameaças (892 casos), tendo-se registado ligeiras descidas face ao período homólogo. No ano letivo 2023/2024 registaram-se 1.346 casos de ofensas corporais e 946 casos de injúrias e ameaças.

De acordo com os dados, registou-se ainda o número mais baixo de roubos dos últimos cinco anos (excluindo a pandemia), com 68 casos no ano letivo de 2024/25. No ano letivo 2023/2024, contabilizaram-se 117 roubos.

O tráfico de estupefacientes também diminuiu, sendo que no ano letivo 2024/2025, a PSP registou 13 crimes e no ano letivo anterior foram contabilizadas 20 ocorrências.

A PSP identificou ainda 130 situações de "bullying" e 21 de "cyberbullying", sendo que a polícia destaca uma tendência de estabilização.

Para a PSP, "a prevenção é o pilar da segurança", sublinhando que foram realizadas 11.619 ações de sensibilização que alcançaram 643.389 participantes no ano letivo 2024/2025, sendo estes alunos, encarregados de educação, professores e assistentes operacionais.

O tema mais abordado nas sessões foi o "bullying" e o "cyberbullying", representando 20% de todas as apresentações efetuadas pelas Equipas do Programa Escola Segura (EPES).

No ano letivo 2024/2025, 382 agentes afetos ao Programa Escola Segura foram responsáveis pela segurança de 3.243 estabelecimentos de ensino público, privado e cooperativo, com exceção dos estabelecimentos do ensino superior.

Estas ações podem ter lugar em qualquer momento do ano letivo, por solicitação dos estabelecimentos de ensino ou por sugestão das EPES, ou em períodos determinados para a execução das diretivas temáticas estipuladas proativamente pela PSP.

GNR regista 88 situações de abandono escolar no atual ano letivo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 88 situações de abandono escolar no corrente ano letivo até 31 de dezembro de 2025 no âmbito da Operação Escola Segura, anunciou esta terça-feira a força de segurança.

Dentro das ocorrências de natureza não criminal, onde se inserem as situações de abandono escolar, a GNR registou também 16 situações de comportamento aditivo e 77 situações de perturbação das atividades escolares, das quais 54 por alunos, 14 por familiares e nove por outros, segundo dados enviados à Lusa.

A Operação Escola Segura 2025/26 abrange 88.429 utentes da comunidade escolar, entre alunos, professores, auxiliares de educação e encarregados de educação.

A GNR é responsável pela segurança de 4.436 estabelecimentos de ensino, que reúnem 668.083 alunos.

No âmbito desta operação foram realizadas 6.330 ações de sensibilização nas escolas.

A GNR iniciou a operação “Escola Segura” 2025/2026 em setembro de 2025 para assinalar o regresso às aulas com um conjunto de ações dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação que pretendem sensibilizar “para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social”.

Na operação Escola Segura do ano letivo 2024/2025, a GNR apreendeu 73 armas em ambiente escolar, destacando-se 53 armas brancas, seis armas de fogo e cinco de ar comprimido e registou 2.354 crimes em ambiente escolar, destacando-se a ofensa à integridade física voluntária simples (890), a ameaça e coação (374) e o furto (183).

[notícia atualizada às 20h33 - com dados fornecidos pela GNR que fazem aumentar de 54 para 127 o total de armas apreendidas nas escolas]