Cadáver encontrado dentro de viatura queimada em Chaves

13 jan, 2026 - 21:50 • Lusa
Um cadáver foi esta terça-feira encontrado dentro de um veículo queimado com matrícula italiana, que se encontrava num precipício, na Estrada Nacional 213, em São Lourenço, no concelho de Chaves, avançou fonte da GNR.
O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 11h30 e a investigação está a cargo da Polícia Judiciária (PJ).
De acordo com fonte da GNR, o Posto Territorial de Chaves recebeu a comunicação de que haveria uma carrinha queimada numa ribanceira, ao quilómetro 4,6 da Estrada Nacional 213, na localidade de São Lourenço.
Ao chegar ao local, a patrulha da GNR terá verificado que estava um cadáver dentro da viatura.
"Não se sabe se este cadáver decorreu de um acidente ou de outra causa qualquer, não se sabe quem é a pessoa nem há quanto tempo o corpo estaria ali. Sabe-se, apenas, que a carrinha era de matrícula italiana", adiantou a mesma fonte.
O corpo foi removido do local pelo Gabinete Médico-Legal e Forense de Chaves.
Ao local acorreram, também, sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários Flavienses, adiantou à Lusa o comandante da corporação, José Lima.