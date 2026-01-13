‘Candida auris’: Fungo hospitalar resistente chega a Portugal

Trata-se de uma alteração no fator de transcrição CRZ1 (S237Y), associado à resposta ao stress celular e à integridade da parede celular do fungo, que poderá estar relacionada com mecanismos emergentes de adaptação e tolerância aos antifúngicos em ambiente hospitalar.

Os resultados foram publicados na revista científica Journal of Fungi e revelam ainda a identificação de uma nova mutação genética nunca antes descrita em ‘Candida auris’.

“As nossas conclusões acrescentam contributos importantes para a compreensão dos determinantes genéticos da tolerância e da resistência aos antifúngicos”, explica a investigadora, citada em comunicado, sublinhando a “importância da deteção precoce em doentes de risco” e da “aplicação rigorosa de medidas de controlo de infeção”.

A investigação analisou oito casos registados em 2023, num hospital da região Norte, e permitiu classificar geneticamente a estirpe envolvida.

Um estudo coordenado por Sofia Costa de Oliveira, docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), identificou os primeiros casos confirmados em Portugal de infeção no sangue (candidemia) e de colonização pelo fungo “Candida auris”, um microrganismo considerado uma ameaça emergente à saúde pública a nível global.

A ‘Candida auris’ é uma levedura capaz de colonizar a pele e provocar infeções invasivas graves, sobretudo em doentes com patologias severas, submetidos a procedimentos invasivos ou a terapêuticas com antibióticos e imunossupressores. Distingue-se pela resistência a múltiplos fármacos antifúngicos e pela capacidade de persistir em superfícies e equipamentos hospitalares, facilitando a transmissão nos serviços de saúde. Não se transmite pelo ar, mas sim por contacto direto ou indireto com superfícies contaminadas.

Apesar de a taxa de mortalidade associada poder atingir os 60% em alguns contextos internacionais, a coordenadora do estudo esclarece que “nenhuma das três mortes registadas nos casos de infeção invasiva esteve exclusivamente associada à infeção por ‘Candida auris’, mas sim a comorbilidades severas dos doentes”.

Fungo de propagação hospitalar e não comunitária



Em Portugal, o número de casos continua a ser significativamente inferior ao de outros países europeus. Ainda assim, Sofia Costa de Oliveira alerta para a necessidade de manter estratégias eficazes de prevenção e controlo de infeção.

“É fundamental perceber que este é um fungo de propagação hospitalar e não comunitária. A sua relevância em saúde pública está associada à facilidade de transmissão em unidades de cuidados de saúde e à resistência a alguns antifúngicos, o que justifica uma vigilância reforçada”, afirma.

Segundo dados do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), entre 2013 e 2023 foram notificados mais de 4.000 casos de colonização ou infeção por ‘Candida auris’ na União Europeia e no Espaço Económico Europeu, com um aumento significativo ao longo da última década. Só em 2023 foram reportados 1.346 casos em 18 países, números que poderão estar subestimados devido à ausência de sistemas de vigilância robustos em alguns Estados-membros.

“O controlo desta ameaça global passa pela deteção precoce, pela vigilância laboratorial e por medidas rigorosas como a higiene das mãos, a desinfeção de superfícies e equipamentos e a articulação entre hospitais, unidades locais de saúde e instituições de investigação”, defende a investigadora.

O estudo contou ainda com a participação de investigadores da FMUP, da ULS São João, do RISE-Health, do CESAM e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.