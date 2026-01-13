CCDR. Álvaro Santos eleito presidente do Norte com 56,11% dos votos

Álvaro Santos, indicado por PSD e PS para a presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, venceu segunda-feira as eleições com 56,11% dos votos, revelam os resultados provisórios divulgados esta terça-feira.

O novo presidente da CCDR-N teve 2.204 votos num universo de 3.928 votantes, de acordo com o resumo dos resultados provisórios disponibilizado na página da Internet da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), consultado pela Lusa.

O candidato independente, António Cunha, presidente deste órgão desde 2020 (então nomeado pelo Governo, conforme a legislação em vigor), obteve 39,77% dos votos (1.562).

O número de eleitores inscritos era de 4.126, mas votaram apenas 3.928.

Foram registados 139 votos brancos e 23 votos nulos.

Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respetivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

Até 2020, os presidentes das CCDR eram nomeados pelo Governo.

As CCDR são institutos públicos que desconcentram serviços da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas regiões, como a gestão de fundos comunitários.