CCDR. Ribau Esteves foi eleito no Centro com cerca de 79% dos votos

O social-democrata Ribau Esteves foi eleito na segunda-feira presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro com cerca de 79% dos votos, revelou a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) esta terça-feira.

Segundo os dados provisórios da DGAL, o antigo presidente das câmaras de Aveiro e Ílhavo arrecadou 2.092 votos, numas eleições em que participaram 2.647 membros do colégio eleitoral, constituído por um total de 2.860 autarcas de 77 municípios da Região Centro.

Nestas segundas eleições indiretas realizadas para esta entidade, a que Ribau Esteves se apresentou como candidato único, depois de um acordo eleitoral entre o PS e o PSD, foram ainda registados 459 votos brancos e 96 nulos.

Também na segunda-feira, foi eleito vice-presidente Nuno Nascimento Almeida, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Viseu, que foi também chefe de gabinete do ex-presidente da câmara local, o social-democrata Almeida Henriques.

Dos 73 votantes, num universo de 77 inscritos, 68 votaram em Nuno Nascimento. Neste ato eleitoral registaram-se ainda cinco votos em branco e nenhum nulo.

Depois destas eleições, a CCDR do Centro terá ainda mais um vice-presidente escolhido pelos conselhos regionais, sendo candidato ao lugar o antigo presidente do Instituto Politécnico de Coimbra Jorge Conde.

Mais de 10.700 autarcas votaram na segunda-feira para escolher os presidentes das cinco CCDR, nas segundas eleições indiretas realizadas para estas entidades.

Os novos dirigentes das CCDR foram eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais constituídos pelos executivos das câmaras municipais e deputados das assembleias municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

Os presidentes das 278 câmaras municipais do continente validaram ainda cinco candidatos únicos ao primeiro lugar de vice-presidente de cada CCDR.

Depois destas eleições, cada CCDR terá ainda mais um vice-presidente escolhido pelos conselhos regionais e outros cinco nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura.

As CCDR são institutos públicos da Administração Central, dotados de autonomia administrativa e financeira, incumbidos de executar medidas para o desenvolvimento das respetivas regiões, assegurando a coesão territorial e a articulação entre os vários níveis de administração e os agentes regionais.