CCDR. Teresa Almeida eleita em Lisboa e Vale do Tejo com 70% dos votos

A arquiteta Teresa Almeida foi reeleita presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT) com 70,20% dos votos, segundo os resultados provisórios divulgados pela Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) esta terça-feira.

De acordo com os resultados das eleições dos presidentes e de um vice-presidente para cada uma das cinco CCDR, que decorreram na segunda-feira, votaram em Lisboa e Vale do Tejo 1.829 (92,54% do total do colégio eleitoral), dos quais 1.298 (70,20%) validaram a candidata única, Teresa Almeida, apoiada pelo PS e que já exerce o cargo.

Votaram em branco 434 (23,47%) autarcas e foram nulos 117 votos (6,32%).

Tinha capacidade eletiva em Lisboa e Vale do Tejo um colégio eleitoral constituído por 1.998 autarcas de Câmaras e Assembleias Municipais desta região, incluindo presidentes de Junta.

A candidatura a vice-presidente do biólogo José Alho, que também já exerce o cargo na CCDR-LVT, foi aprovada por 45 membros de um colégio eleitoral constituído pelo universo dos 52 presidentes de Câmaras da região LVT. Houve ainda um voto em branco e um outro nulo.

Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, nas eleições indiretas para as CCDR foram eleitos Álvaro Santos (PSD) na CCDR-Norte, Ribau Esteves (PSD) no Centro, Teresa Mourão Almeida (PS) em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (PS) no Alentejo e José Apolinário (PS) no Algarve.

Foram também eleitos pelos presidentes das câmaras do continente um vice-presidente por cada uma das cinco CCDR: Ricardo Bento (Norte), Nuno Nascimento de Almeida (Centro), José Alho (Lisboa e Vale do Tejo), Aníbal Coelho da Costa (Alentejo) e Jorge Botelho (Algarve).

À exceção da CCDR-Norte, todas as restantes candidaturas eram únicas.

Todos os candidatos eleitos foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos sociais-democratas para as CCDR do Norte e do Centro e socialistas para Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.

Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respetivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

No total, puderam eleger os presidentes das CCDR mais de 10.700 autarcas do continente.

Os vice-presidentes, um por cada região, são eleitos por um colégio eleitoral constituído pelos presidentes das 278 câmaras municipais do continente.

Além destes dirigentes eleitos indiretamente, cada CCDR terá um outro vice-presidente escolhido pelo conselho da região (exceto autarcas) e mais cinco nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura, que reportam diretamente ao executivo nacional.