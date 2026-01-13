Ouvir
CGTP entrega abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para "derrotar pacote laboral"

13 jan, 2026 - 17:58 • Lusa

"O Governo já teve todas as hipóteses de abrir os olhos", afirmou o secretário-geral da CGTP.

A+ / A-

Uma delegação da comissão executiva da CGTP entregou esta terça-feira na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, um abaixo-assinado com mais de 190 mil assinaturas para "derrotar este pacote laboral".

"O Governo já teve todas as hipóteses de abrir os olhos", afirmou o secretário-geral da CGTP, em declarações aos jornalistas em Lisboa, após a manifestação de hoje em frente à Assembleia da República e minutos antes de uma delegação da central sindical se deslocar a São Bento para entregar um abaixo-assinado com "mais de 190 mil assinaturas" para "derrotar" o pacote laboral.

Tiago Oliveira referiu que está em causa "um ataque" ao mundo do trabalho e prometeu dar "continuidade à luta" caso o executivo liderado por Luís Montenegro não recue e retire a proposta da discussão.

[em atualização]

